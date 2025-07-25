Как эффективно и безопасно заниматься спортом дома: советы врача

Спортивные занятия дома — популярный тренд, однако, подобные тренировки могут быть не только неэффективными, но и травмоопасными. Как к ним подготовиться, рассказал изданию «РИАМО» врач физической и реабилитационной медицины Владимир Рябов.
— Не игнорируйте важные части тренировки: разминка разогреет мышцы и поможет адаптировать организм к основной нагрузке, а на завершающем этапе необходимо восстановить пульс и дыхание, расслабить тело, — отметил доктор.
Он также рекомендовал записывать тренировки на видео и использовать зеркала — это поможет исправить ошибки. Кроме того, не лишним будет получить хотя бы одну консультацию у профессионального инструктора, который покажет правильную технику выполнения упражнений.
Ранее «Москва 24» сообщила, что новичкам нужно уделить внимание легким занятиям длительностью не больше тридцати минут. Таких тренировок может быть от двух до четырех в неделю. Важно понимать, чем человек старше, тем его организм медленнее адаптируется к любым нагрузкам.