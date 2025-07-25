Как эффективно и безопасно заниматься спортом дома: советы врача

Ранее «Москва 24» сообщила, что новичкам нужно уделить внимание легким занятиям длительностью не больше тридцати минут. Таких тренировок может быть от двух до четырех в неделю. Важно понимать, чем человек старше, тем его организм медленнее адаптируется к любым нагрузкам.