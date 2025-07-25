Экономист Щербаченко рассказал, как обезопасить себя от мошенников при аренде

При аренде квартиры легко нарваться на мошенников и остаться не только без жилья, но и без денег. О том, как обезопасить себя от злоумышленников, рассказал в беседе с NEWS.ru экономист Петр Щербаченко.
— Перед подписанием договора найма попросите справку из Единого государственного реестра: в ней будут указаны все собственники и обременения, это поможет убедиться, что квартира не находится в залоге, — посоветовал специалист.
Эксперт также рекомендовал задать вопросы соседям, а также напомнил, что не следует платить деньги просто за просмотр жилья.
Ранее KP.RU предупредил, что если вам говорят, что квартиру «попросил сдать друг, которого пока нет в городе», значит, у того, кто согласился помочь, должна быть доверенность от этого человека. Если же арендатор отказывается показывать вообще какие-либо документы или показывает только их копии, следует отказаться от такой сделки.