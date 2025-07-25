Экономист Щербаченко рассказал, как обезопасить себя от мошенников при аренде

Ранее KP.RU предупредил, что если вам говорят, что квартиру «попросил сдать друг, которого пока нет в городе», значит, у того, кто согласился помочь, должна быть доверенность от этого человека. Если же арендатор отказывается показывать вообще какие-либо документы или показывает только их копии, следует отказаться от такой сделки.