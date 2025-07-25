Врач предупредила о тяжелых последствиях комариных укусов

Укус комара может спровоцировать отек лица, шеи и горла, а также бронхоспазм. Об этом NEWS.ru рассказала аллерголог-иммунолог Наталья Попова.
Врач подчеркнула, что указанные симптомы являются проявлениями значительной аллергической реакции.
«Существуют ситуации, когда аллергия на комаров приобретает серьезный характер и требует немедленного обращения к специалисту. Это проблемы с дыханием от легких затруднений до развития угрожающего состояния, называемого бронхоспазмом; ограничение дыхательных путей — значительный отек лица, шеи, горла гиперемия и жар лица, сопровождающиеся чувством пульсации и дискомфорта», — отметила она.
Специалист разъяснила, что к местным симптомам аллергии на комаров относятся зуд, боль, покраснение кожи, отек тканей, ограниченный местом укуса. В этом случае нужно использовать антигистамины местного действия для облегчения состояния, рекомендовала Попова.
Ранее KP.RU написал, что укусы комаров могут вызывать сильнейшую аллергическую реакцию. И связано это со степенью восприимчивости организма, но облегчить симптомы можно. Аллергическая реакция проявляется сразу после укуса, сначала место поражения зудит, затем сильно вздувается.