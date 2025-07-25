Врач предупредила о тяжелых последствиях комариных укусов

«Существуют ситуации, когда аллергия на комаров приобретает серьезный характер и требует немедленного обращения к специалисту. Это проблемы с дыханием от легких затруднений до развития угрожающего состояния, называемого бронхоспазмом; ограничение дыхательных путей — значительный отек лица, шеи, горла гиперемия и жар лица, сопровождающиеся чувством пульсации и дискомфорта», — отметила она.