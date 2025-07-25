Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шепелявость, картавость, заикание: дефектолог объяснила пользу чтения вслух

Также это поможет сделать речь ребенка живой и убедительной.

Источник: Комсомольская правда

Детям очень полезно читать вслух, это не только разовьет в них навыки чтения, но и поможет справиться с проблемами речи. Об этом рассказала «РИАМО» учитель-дефектолог Олеся Тихонова.

— Регулярная практика чтения вслух помогает преодолеть проблемы с артикуляцией, такие как шепелявость, картавость, заикание, — приводит издание слова эксперта.

По словам специалиста, также чтение вслух помогает наладить навыки коммуникации, сделать речь ребенка более живой и убедительной, а также избавляет от страха говорить публично.

Ранее «Москва 24» сообщила, что представители поколения Z (родившиеся с 1997 и до конца 2000-х годов) не любят читать своим детям вслух. Одни зумеры заявляли, что это очень скучно, другие жаловались на нехватку времени.

При этом, малыш всегда смотрит на родителей, и если мама с папой читают ему сказки с удовольствием и азартом, то любовь к чтению формируется сама по себе, передает Life.ru.