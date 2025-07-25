Шепелявость, картавость, заикание: дефектолог объяснила пользу чтения вслух

Детям очень полезно читать вслух, это не только разовьет в них навыки чтения, но и поможет справиться с проблемами речи. Об этом рассказала «РИАМО» учитель-дефектолог Олеся Тихонова.
— Регулярная практика чтения вслух помогает преодолеть проблемы с артикуляцией, такие как шепелявость, картавость, заикание, — приводит издание слова эксперта.
По словам специалиста, также чтение вслух помогает наладить навыки коммуникации, сделать речь ребенка более живой и убедительной, а также избавляет от страха говорить публично.
Ранее «Москва 24» сообщила, что представители поколения Z (родившиеся с 1997 и до конца 2000-х годов) не любят читать своим детям вслух. Одни зумеры заявляли, что это очень скучно, другие жаловались на нехватку времени.
При этом, малыш всегда смотрит на родителей, и если мама с папой читают ему сказки с удовольствием и азартом, то любовь к чтению формируется сама по себе, передает Life.ru.