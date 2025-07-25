Спринтер Крылов побил 38-летний рекорд России в беге на 100 м

21-летний спринтер Константин Крылов установил новый рекорд России в беге на 100 метров на молодежном первенстве страны в Чебоксарах. Его результат 10,04 секунды превзошёл предыдущее достижение 10,10 секунды, которое держалось с 1986 года.
Серебряным призёром соревнований стал Илья Сазонов (10,17 секунды), бронзу завоевал Александр Миронов (10,32 секунды). Крылов ранее заявлял о намерении преодолеть 10-секундный барьер в ближайшие год-два.
На этой же неделе 18-летний Алексей Данилов обновил рекорд России в беге на 400 метров, который не менялся с Олимпийских игр 1980 года.
Ранее сообщалось, что у юных фанатов появится коллективный паспорт болельщика.