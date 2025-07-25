Москвичам пообещали резкое похолодание с 1 августа

Лето продолжит преподносить погодные сюрпризы москвичам. На этот раз оно, похоже… внезапно закончится! Случится это уже 1 августа, именно в этот день с столице начнется резкое похолодание, таким прогнозом поделился в разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.