Москвичам пообещали резкое похолодание с 1 августа

Лето продолжит преподносить погодные сюрпризы москвичам. На этот раз оно, похоже… внезапно закончится! Случится это уже 1 августа, именно в этот день с столице начнется резкое похолодание, таким прогнозом поделился в разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
— Уже 1 августа днем похолодает примерно до +20 градусов. Ночные температуры будут еще прохладнее: +13…+15 градусов, — заявил специалист.
По словам метеоролога, изменение погоды будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта, который также принесет с собой дожди и грозы.
Ранее KP.RU сообщил, что МЧС России распространило рекомендации для жителей столицы в связи с жаркой погодой. Специалисты советуют горожанам избегать длительного пребывания на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, увеличить потребление жидкости. Также ведомство призывает соблюдать меры пожарной безопасности и воздержаться от использования открытого огня.