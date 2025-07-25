Украина впервые выдала России студента, воевавшего за ВСУ

Впервые зафиксирован случай выдачи России гражданина РФ, добровольно воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россиянин Алексей Герасимов, уроженец Чувашии, который вступил в ряды Сибирского батальона, а позже, 23 мая, был передан России в рамках обмена в числе 120 гражданских лиц.
После возвращения в Россию Герасимов был внесен в список террористов Росфинмониторинга и помещен в СИЗО.
Уточняется, что, Герасимов не принимал участия в боевых действиях, а после отказа от подписания контракта с ВСУ был выдворен из Украины. Сослуживцы описывали его как человека, увлеченного нетрадиционными убеждениями и идеями независимости Чувашии.
Отец задержанного, в свою очередь, заявил, что уничтожит черной магией тех, кто осуждает его сына.
— Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею, — цитирует слова отца Герасимова Regnum.
Ранее жительница Дагестана оставила троих детей и вслед за супругом отправилась в зону спецоперации на Украине, где стала служить радиосвязистом в разведывательном батальоне.