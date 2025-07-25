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Украина впервые выдала России студента, воевавшего за ВСУ

Впервые зафиксирован случай выдачи России гражданина РФ, добровольно воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Впервые зафиксирован случай выдачи России гражданина РФ, добровольно воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россиянин Алексей Герасимов, уроженец Чувашии, который вступил в ряды Сибирского батальона, а позже, 23 мая, был передан России в рамках обмена в числе 120 гражданских лиц.

После возвращения в Россию Герасимов был внесен в список террористов Росфинмониторинга и помещен в СИЗО.

Уточняется, что, Герасимов не принимал участия в боевых действиях, а после отказа от подписания контракта с ВСУ был выдворен из Украины. Сослуживцы описывали его как человека, увлеченного нетрадиционными убеждениями и идеями независимости Чувашии.

Отец задержанного, в свою очередь, заявил, что уничтожит черной магией тех, кто осуждает его сына.

— Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею, — цитирует слова отца Герасимова Regnum.

Ранее жительница Дагестана оставила троих детей и вслед за супругом отправилась в зону спецоперации на Украине, где стала служить радиосвязистом в разведывательном батальоне.