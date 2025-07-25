Украина впервые выдала России студента, воевавшего за ВСУ

Уточняется, что, Герасимов не принимал участия в боевых действиях, а после отказа от подписания контракта с ВСУ был выдворен из Украины. Сослуживцы описывали его как человека, увлеченного нетрадиционными убеждениями и идеями независимости Чувашии.