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Британец рассказал, как проблемы со стулом и спазмы желудка оказались симптомами рака

DM: Британцу, игнорировавшему проблемы с ЖКТ, диагностировали рак.

Источник: Комсомольская правда

Житель Великобритании пропустил серьёзные «красные флаги» развивающейся онкологии, принимая их за незначительные проблемы с ЖКТ. Речь идет о спазмах и нарушениях дефекации. Историю 31-летнего отца троих детей рассказывает издание Daily Mail.

«У Криса Керта начались проблемы с стулом и спазмы в желудке, но он не обращал на них внимания, не считая это поводом для беспокойства», — сказано в публикации.

Сообщается, что только появление крови при дефекации и резкое ухудшение состояния заставило мужчину обратиться к медикам. Оказалось, что он страдает онкологическим заболеванием кишечника.

Ранее онколог назвал первые признаки рака прямой кишки: многие не обращают на это внимания.

Также медики предупреждают, что железодефицитная анемия может быть физиологична для женщин и стать признаком онкологии желудочно-кишечного тракта для мужчин.