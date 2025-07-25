Киев впервые выдал Москве уехавшего воевать в ВСУ россиянина

Переданным России перебежчиком оказался студент из Чувашии Алексей Герасимов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который родщился и вырос в Чебоксарах.
Как отмечается, он был передан России еще 23 мая в числе 120 вернувшихся в Россию гражданских лиц. После этого данные Герасимова появились в списке террористов Росфинмониторинга, а теперь сам он отправился в СИЗО.
Так, в свое время Герасимов принял решение вступить в Сибирский батальон (организация признана террористической и запрещена в РФ), но потом отказался воевать до заключения официального контракта с ВСУ. Затем россиянина отправили в миграционный лагерь, где тот жил девять месяцев, после чего согласно решению суда был депортирован и передан российской стороне.
Как писали иностранные СМИ, сослуживцы называли Герасимова «хлипеньким». По их словам, молодой человек постоянно находился за компьютером, а также очень серьезно относился к своей «необычной вере», в том числе общался с «духом дерева». Кроме того, отмечается, что Герасимов «увлекался идеями независимой Чувашии».
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