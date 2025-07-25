Киев впервые выдал Москве уехавшего воевать в ВСУ россиянина

Так, в свое время Герасимов принял решение вступить в Сибирский батальон (организация признана террористической и запрещена в РФ), но потом отказался воевать до заключения официального контракта с ВСУ. Затем россиянина отправили в миграционный лагерь, где тот жил девять месяцев, после чего согласно решению суда был депортирован и передан российской стороне.