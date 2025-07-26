Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля, когда узнают про раннюю осень

Собрали приметы и запреты на 26 июля, когда отмечают Гаврилов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 июля вспоминает архангела Гавриила. В народе принято отмечать Гаврилов день. Считалось, что в названный день по хлебным полям ходит архангел.

Что нельзя делать 26 июля.

Не следует рассказывать подробности личной жизни. Считалось, что подобное может спровоцировать разлад и с близкими людьми, и со второй половинкой. В данный день не ходили в баню.

Что можно делать 26 июля.

По традиции, ходили в лес, где собирали подберезовики. Как правило, ориентировались на рожь: если она вызрела, то грибы точно есть.

Согласно приметам, грачи, собирающиеся в стаи, предупреждают о ранней осени. В том случае, если 26 июля сильный ливень, то ждали неурожай. А жаркий день говорит про теплую осень.

Тем временем белорус показал в TikTok боровики, которые прямо сейчас растут в парках Минска: «Мы находимся в центре города».

Кстати, минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.

Кроме того, в Припятском парке заметили уникального хищника, вернувшегося в Беларусь спустя 100 лет: «Животное считалось вымершим».

А еще пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2025.