Что можно и нельзя делать в Гаврилов день 26 июля, когда узнают про раннюю осень

Православная церковь 26 июля вспоминает архангела Гавриила. В народе принято отмечать Гаврилов день. Считалось, что в названный день по хлебным полям ходит архангел.
Что нельзя делать 26 июля.
Не следует рассказывать подробности личной жизни. Считалось, что подобное может спровоцировать разлад и с близкими людьми, и со второй половинкой. В данный день не ходили в баню.
Что можно делать 26 июля.
По традиции, ходили в лес, где собирали подберезовики. Как правило, ориентировались на рожь: если она вызрела, то грибы точно есть.
Согласно приметам, грачи, собирающиеся в стаи, предупреждают о ранней осени. В том случае, если 26 июля сильный ливень, то ждали неурожай. А жаркий день говорит про теплую осень.
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