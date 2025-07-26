Утвержден приговор бывшему командующему 58-й армией ЮВО Попову

Второй западный окружной военный суд подтвердил в апелляционном порядке приговор бывшему командующему 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) Ивану Попову, осужденному к пяти годам заключения и штрафу в 800 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».
Апелляционную жалобу Попова суд решил оставить без удовлетворения.
В ходе разбирательства заседание вела коллегия из трех судей. Попов и второй обвиняемый, Сергей Моисеев, присутствовали на заседании удаленно, находясь в следственном изоляторе на территории Тамбовской области.
В конце мая 2024 года экс-командующий 58-й армией был помещен в СИЗО, однако на этапе следствия мера пресечения была изменена на домашний арест. 28 февраля 2025 года суд повторно заключил Попова под стражу в следственный изолятор.
Согласно позиции следствия, генерал-майор причастен к присвоению свыше 1,7 тыс. тонн металлопроката, приобретенного в качестве гуманитарной помощи военно-гражданской администрацией Запорожской области. Попов действовал в составе преступного сообщества совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Цоков погиб в зоне специальной военной операции, посмертно удостоен звания Героя России, уголовное преследование в его отношении прекращено в связи со смертью.
С момента возбуждения уголовного дела генерал отрицал предъявленные обвинения. 10 февраля 2025 года суд опросил военнослужащих и командиров частей, задействованных в СВО на Запорожском направлении. Они опровергли доводы следствия о виновности Ивана Попова в мошенничестве и подтвердили острую необходимость любых металлоизделий на передовой для сооружения защитных конструкций для личного состава и техники.
19 февраля 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по уголовному делу экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова.
В начале апреля 2025 года Попов ходатайствовал об отсрочке судебного процесса в связи с согласием Минобороны РФ заключить с ним контракт для участия в СВО.
9 апреля 2025 года прокурор потребовал от Тамбовского гарнизонного военного суда признать виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Государственное обвинение запросило для подсудимого шесть лет лишения свободы, штраф в размере 800 тыс. руб., а также лишение воинских званий и государственных наград.
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