Утвержден приговор бывшему командующему 58-й армией ЮВО Попову

С момента возбуждения уголовного дела генерал отрицал предъявленные обвинения. 10 февраля 2025 года суд опросил военнослужащих и командиров частей, задействованных в СВО на Запорожском направлении. Они опровергли доводы следствия о виновности Ивана Попова в мошенничестве и подтвердили острую необходимость любых металлоизделий на передовой для сооружения защитных конструкций для личного состава и техники.