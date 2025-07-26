Опричник боевой подготовки: в Россию приехал Робокоп

Славянская тематика, всегда сильная во франшизе, в этот раз подкачала. Напомним, что в фильмах были такие колоритные бандиты, как Эмиль Антоновский или Владимир Молотов. И для Rogue City 2023 года придумали нового злодея, Венделла Антоновски, с намеком на славянское происхождение. Но в Unfinished Business нет не то что русского, но хотя бы попросту запоминающегося антагониста.