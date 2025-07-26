Опричник боевой подготовки: в Россию приехал Робокоп

В российских магазинах и маркетплейсах появилась новая игра RoboCop: Rogue City — Unfinished Business про Робокопа, культового персонажа боевиков из девяностых. Новинка доступна с ограниченной локализацией на русском — с субтитрами, но без озвученной речи. «Незаконченные дела» позволяют впервые сыграть за культового персонажа еще до превращения в киборга в серии флешбэков-воспоминаний, но на этом список достоинств не заканчивается.
Робо-кто?
История киборга-полицейского Алекса Мёрфи началась в июле 1987 года с выхода первого фильма «Робокоп», ставшего культурным феноменом. Образ Мёрфи — симбиоза человека и машины — вошел в анналы боевиков, хотя культовая фраза I"ll be back принадлежит не ему, а Терминатору, из-за чего Робокопа часто путают с киборгом-терминатором. С тех пор франшиза RoboCop включает 4 фильма, 4 сериала и 6 игр. Но первый фильм, который снял легендарный уже тогда Пол Верховен, всё равно остается вне конкуренции.
В середине июля 2025 года франшиза пополнилась новым артефактом, видеоигрой RoboCop: Rogue City — Unfinished Business. Это прямое продолжение игры 2023 года, разработанное польской студией Teyon (известной по Terminator: Resistance и Rambo: The Video Game). Вне всякого сомнения, разработчики отработали на 100% ностальгию по восьмидесятым, сохранив дух оригинала — включая озвучку Питера Уэллера (исполнителя роли Мёрфи в классических фильмах) и Анны Льюис (напарницы Робокопа). Издатель игры Nacon была приятно удивлена продажами. Глава компании Бенуа Клерк даже назвал RoboCop: Rogue City идеальным примером того, что может быть в игре: крупный бренд мейнстрим-направления и продукт высокого качества.
Фото: TeyonСкриншот из игры RoboCop: Rogue City — Unfinished Business.
«Незаконченные дела» — шутер от первого лица, по сути, самостоятельное приключение во вселенной Rogue City. Действие происходит в Детройте будущего, пусть его и зовут Старым (Old Detroit) сразу после событий RoboCop 2: элитные наемники захватывают жилой комплекс OmniTower и превращают его в крепость. Цель Робокопа — пробиться наверх, остановив злодеев и восстановив порядок.
Студия Teyon специализируется на «переносе» боевиков в игры, и Unfinished Business — не исключение. Несмотря на бюджетные ограничения, игра цепляет атмосферой и верностью канону. Проекту удается не только сохранять атмосферу старых фильмов, но и периодически буквально воссоздавать эпизоды, которые 30 лет назад все смотрели на VHS-кассетах.
Фото: TeyonСкриншот из игры RoboCop: Rogue City — Unfinished Business.
Во многом из-за этого играм Teyon прощают некоторую дешевизну, экономию на внешнем лоске и технические проблемы, из-за которых в свое время появился саркастичный термин «польский шутер». Однако новинка — лучше любого классического польского шутера, так как авторы учли всю критику после выхода Terminator: Resistance в 2019-м и сделали Робокопа максимально дружелюбной игрой не только для геймеров старой школы, но и для новичков. Копию игры редакции предоставила компания «Ачивка», крупнейший в РФ дистрибьютор видеоигр и консолей.
Как перестать бояться и начать играть.
Сюжет продолжает историю после событий оригинальной игры: после разгрома банд «Нового парня в городе» (New Guy in Town) улицы Старого Детройта всё еще кишат преступностью. Надежду на перемены дает проект корпорации OCP — масштабный жилой комплекс OmniTower, задуманный для благополучия жителей Старого Детройта. Однако мир рушит группа элитных наемников, вооруженных высокотехнологичным оружием: они захватывают башню и превращают ее в смертоносную крепость, угрожая общественному порядку.
Фото: TeyonСкриншот из игры RoboCop: Rogue City — Unfinished Business.
Робокоп должен проникнуть внутрь ОмниБашни, чтобы остановить злодеев. Геймплей обещает напряженные столкновения с новым поколением врагов: от летающих дронов и взрывающихся ботов до противопехотных турелей, бронированных отрядов с минипулеметами, спецназа с реактивными ранцами и даже врагов с катанами, больше похожими на машины, чем на людей. Каждый этаж башни — это лабиринт смертельных ловушек.
Игра бережно копирует стиль 1980-х: мрачные локации, диалоги в духе оригинала, враги — от бандитов до элитных солдат. На помощь Робокопу придет его классический арсенал: культовый пистолет Auto-9 и инновационная криогенная пушка. Игроки также смогут использовать разрушительные удары — например, разбивать череп противника о бетонные стены или автоматы с напитками. Впервые геймеры смогут увидеть флешбэки с Алексом Мёрфи — до того, как он стал киборгом-полицейским.
Сюжет дополнения не претендует на оригинальность: как в фильмах «Рейд» или «Дредд» (2012), а еще раньше, конечно, в «Крепком орешке», бандиты захватывают небоскреб и устанавливают там свою власть, а Робокоп один может восстановить справедливость.
Фото: TeyonСкриншот из игры RoboCop: Rogue City — Unfinished Business.
Славянская тематика, всегда сильная во франшизе, в этот раз подкачала. Напомним, что в фильмах были такие колоритные бандиты, как Эмиль Антоновский или Владимир Молотов. И для Rogue City 2023 года придумали нового злодея, Венделла Антоновски, с намеком на славянское происхождение. Но в Unfinished Business нет не то что русского, но хотя бы попросту запоминающегося антагониста.
Проект удачно подчеркивает суть героя: на 50% человек, на 50% робот — и герой на все сто. Новинка может стать праздником для любителей классики: это всё еще простой, но атмосферный шутер, где главное — окунуться в антиутопический мир Детройта, где закон всегда побеждает преступность. На этом фоне даже как-то странно, что последняя масштабная попытка вернуть Робокопа на большие экраны в 2014 году с треском провалилась.