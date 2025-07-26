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Народный календарь. К чему нужно готовиться, если 29 июля появился туман

Православные 29 июля чтут память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастия.

Православные 29 июля чтут память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастия.

Считалось, что к этой дате наступает самая знойная летняя жара. В этот день крестьяне начинали собирать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Его сохраняли для будущих обрядов.

29 июля обращали внимание на приметы. Если начинался туман — значит, нужно готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда.

Также считалось, что с этой даты птицы начинают петь все меньше, так как близится осень.

Приметы погоды.

Если 29 июля дождь, то и в ближайшие дни погода будет сырой.

Коли коршуны в небе парят — к зною.

Желтый оттенок облаков на закате предвещает осадки на следующий день.

Именины отмечают: Яков, Петр, Павел, Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Юлия, Федор.