Народный календарь. К чему нужно готовиться, если 29 июля появился туман

Православные 29 июля чтут память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в городе Севастия.
Считалось, что к этой дате наступает самая знойная летняя жара. В этот день крестьяне начинали собирать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным. Его сохраняли для будущих обрядов.
29 июля обращали внимание на приметы. Если начинался туман — значит, нужно готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда.
Также считалось, что с этой даты птицы начинают петь все меньше, так как близится осень.
Приметы погоды.
Если 29 июля дождь, то и в ближайшие дни погода будет сырой.
Коли коршуны в небе парят — к зною.
Желтый оттенок облаков на закате предвещает осадки на следующий день.
Именины отмечают: Яков, Петр, Павел, Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Юлия, Федор.