День «Все или ничего» и День загадывания загадок: какие праздники отмечают в России и мире 26 июля

В День «Все или ничего» нужно освободиться от всего, что сдерживает исполнение мечты, принятие решения и завершение планов. В эту дату люди рискуют и делают то, что давно хотят осуществить. Например, прыгают с парашютом. Тем более в России 26 июля отмечается еще и День парашютиста.