День «Все или ничего» и День загадывания загадок: какие праздники отмечают в России и мире 26 июля

26 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Все или ничего», День загадывания загадок и День призраков.
День «Все или ничего».
В День «Все или ничего» нужно освободиться от всего, что сдерживает исполнение мечты, принятие решения и завершение планов. В эту дату люди рискуют и делают то, что давно хотят осуществить. Например, прыгают с парашютом. Тем более в России 26 июля отмечается еще и День парашютиста.
День загадывания загадок.
В День загадывания загадок нужно решать ребусы, головоломки, играть в шарады, загадывать и отгадывать загадки, а также играть в игры, которые развивают логику и внимательность.
День призраков.
День призраков отмечается в Японии в честь пьесы про привидение-юрэй, которая впервые была поставлена 26 июля 1825 года на сцене традиционного японского театра кабуки. Юрэй в местной мифологии — это призрак, который одержим злостью, обидой или желанием отомстить тому, кто обидел его при жизни.