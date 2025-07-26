В Воронежской области вынесен приговор экс-полицейским за взятки и превышение полномочий

Как установило следствие, с 2019 по 2021 год экс-командир роты ДПС и его подчинённый — командир взвода — незаконно освобождали знакомых от административной ответственности. Помимо этого, они получали денежные вознаграждения от подчинённых инспекторов за общее попустительство по службе.