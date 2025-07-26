В Воронежской области вынесен приговор экс-полицейским за взятки и превышение полномочий

Павловский районный суд Воронежской области вынес обвинительный приговор двум бывшим сотрудникам ГИБДД, признанным виновными в систематическом превышении полномочий и получении взяток на сумму свыше 2,1 млн рублей.
Как установило следствие, с 2019 по 2021 год экс-командир роты ДПС и его подчинённый — командир взвода — незаконно освобождали знакомых от административной ответственности. Помимо этого, они получали денежные вознаграждения от подчинённых инспекторов за общее попустительство по службе.
На основании доказательств, включая экспертизы и показания свидетелей, суд назначил бывшему командиру роты 9,5 лет, его подчинённому — 8,5 лет колонии строгого режима с конфискацией 4,3 млн рублей штрафа. Дополнительно взыскана сумма взяток в пользу государства. Оба лишены званий и права занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения.
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