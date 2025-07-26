SG: Трамп может дать пинок под зад Зеленскому до начала сентября

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может избавиться от Зеленского к началу сентября текущего года, пишет журнал из Японии Shukan Gendai.
«По самому бескровному сценарию, события будут развиваться следующим образом: к началу сентября Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака выпнут с Украины коленкой под зад», — говорится в публикации.
В материале подчёркивается, что, в частности, это связано с тем, что в сентябре высока вероятность встречи Трампа, президента Российской Федерации Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Речь идёт о встрече в рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.
«Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с РФ. Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского?», — пишет издание.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что в Соединённых Штатах рассматривают сценарий принудительной смены власти на Украине.