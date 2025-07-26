SG: Трамп может дать пинок под зад Зеленскому до начала сентября

В материале подчёркивается, что, в частности, это связано с тем, что в сентябре высока вероятность встречи Трампа, президента Российской Федерации Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Речь идёт о встрече в рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины завершения Второй мировой войны.