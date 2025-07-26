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Милиция проводит проверку по факту опубликованного видео жестокого обращения с животным

Сообщений о жестоком обращении с животным в милицию от граждан не поступало, проверка инициирована по результатам мониторинга сети Интернет.

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция проводит проверку по факту опубликованного видео жестокого обращения с животным. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщений о жестоком обращении с животным в милицию от граждан не поступало, проверка инициирована по результатам мониторинга сети Интернет.

На видеозаписи мужчина наносит удары собаке мелкой породы, а затем вступает в словесный конфликт с автором видео.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. -0-