Трамп призвал Европу «взять себя в руки» и остановить «ужасное вторжение» мигрантов

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны принять меры для прекращения потока нелегальных мигрантов, заявив, что это необходимо для самосохранения Европы.
— По поводу иммиграции — вам необходимо взять себя в руки. У вас больше не останется Европы. Вы должны взять себя в руки, —подчеркнул Трамп.
Он также отметил, что США избавились от «многих плохих людей», прибывших при администрации экс-президента США Джо Байдена, и предостерег Европу от повторения этой ситуации.
Как сообщил Белый дом, с 25 по 29 июля Трамп посетит Шотландию, где намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями ЕС, в частности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, для обсуждения вопросов торговых пошлин, передает ТАСС.
2 июля Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами». Рассчитанный на 3000 мест центр станет крупнейшим учреждением такого рода в США. Трамп заявил, что «Алькатрас с аллигаторами» был построен всего за неделю и будет служить местом содержания «самых опасных мигрантов». Осмотрев территорию комплекса, Трамп отметил, что он окружен километрами «зловещих болот», а единственный путь отсюда — депортация.