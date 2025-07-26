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Трамп призвал Европу «взять себя в руки» и остановить «ужасное вторжение» мигрантов

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны принять меры для прекращения потока нелегальных мигрантов, заявив, что это необходимо для самосохранения Европы.

Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны принять меры для прекращения потока нелегальных мигрантов, заявив, что это необходимо для самосохранения Европы.

— По поводу иммиграции — вам необходимо взять себя в руки. У вас больше не останется Европы. Вы должны взять себя в руки, —подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что США избавились от «многих плохих людей», прибывших при администрации экс-президента США Джо Байдена, и предостерег Европу от повторения этой ситуации.

Как сообщил Белый дом, с 25 по 29 июля Трамп посетит Шотландию, где намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представителями ЕС, в частности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, для обсуждения вопросов торговых пошлин, передает ТАСС.

2 июля Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами». Рассчитанный на 3000 мест центр станет крупнейшим учреждением такого рода в США. Трамп заявил, что «Алькатрас с аллигаторами» был построен всего за неделю и будет служить местом содержания «самых опасных мигрантов». Осмотрев территорию комплекса, Трамп отметил, что он окружен километрами «зловещих болот», а единственный путь отсюда — депортация.

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