Трамп призвал Европу «взять себя в руки» и остановить «ужасное вторжение» мигрантов

2 июля Трамп открыл во Флориде новый центр содержания нелегальных мигрантов, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами». Рассчитанный на 3000 мест центр станет крупнейшим учреждением такого рода в США. Трамп заявил, что «Алькатрас с аллигаторами» был построен всего за неделю и будет служить местом содержания «самых опасных мигрантов». Осмотрев территорию комплекса, Трамп отметил, что он окружен километрами «зловещих болот», а единственный путь отсюда — депортация.