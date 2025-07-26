От золота до нищеты: Как Стерлигов разорился в пух и прах и клянчит деньги на слуг

С начала 20-х семью Стерлигова сотрясали скандалы. В 2021 году разошлись Олег Сирота и Пелагея Стерлигова, при разводе нажитые бизнес и собственность остались у бывшего мужа. А в 2024 году сам Стерлигов выгнал жену Алёну, а также объявил о лишении наследства её, Пелагеи и двух сыновей, Арсения и Пантелеимона. Всех их он обвинил в ереси, дескать, они поддались колдунам и вернулись в Православную церковь, которую он считает еретической и выпавшей из лона настоящей — исконной Церкви.