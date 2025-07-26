С 1 августа часть жильцов освободят от оплаты услуг ЖКХ. Что изменится в квитанциях и как получить льготы

Компенсацию в размере 50% от стоимости услуг ЖКХ могут получить инвалиды первой и второй групп. Стоит отметить, что скидка применяется только к жилому помещению или его части, принадлежащим инвалиду. Если, допустим, человек живёт один и у него в собственности вся квартира, то льготу он получит на всю площадь жилья и на все счета за ЖКХ. Если же в его собственности лишь доля жилого помещения, то скидку применят только к ней.