CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам на орбите

Потенциальное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может повредить искусственные спутники на орбите Земли, информирует телеканал CNN.
Соответствующее мнение озвучили учёные из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк. По версии американских исследователей, спутники могут получить повреждения из-за высвобождения до 100 тысяч тонн лунной породы, которое случится в случае столкновения.
«Это самое крупное столкновение с Луной за последние пять тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли… Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — сказал учёный Пол Вигерт.
Он отметил, что столкновение может стать причиной яркой вспышки, заметной с Земли без техники в течение нескольких секунд. Помимо этого, столкновение с астероидом создаст на естественном спутнике Земли ударный кратер шириной до одного километра.
Ранее сообщалось, что астероид 2024 YR4, летящий к Земле, может столкнуться с Луной в 2032 году.
Также стало известно, что NASA снизило вероятность столкновения крупного астероида 2024 YR4 с Землёй в десять раз.