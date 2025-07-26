Глава МИД Турции надеется на «свет в конце тоннеля» в конфликте на Украине

Он напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле обсуждалась возможность встречи лидеров, и выразил уверенность в том, что стороны постепенно приходят к желанию найти компромисс. По словам Фидана, продолжение диалога может привести к промежуточному решению, передает NTV.