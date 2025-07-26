Глава МИД Турции надеется на «свет в конце тоннеля» в конфликте на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта, заявив, что «если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля».
В эфире телеканала NTV Фидан подчеркнул серьезные региональные и глобальные последствия конфликта, отметив, что он несет в себе угрозу эскалации и раскола на международной арене.
Он напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле обсуждалась возможность встречи лидеров, и выразил уверенность в том, что стороны постепенно приходят к желанию найти компромисс. По словам Фидана, продолжение диалога может привести к промежуточному решению, передает NTV.
Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен подверг критике Зеленского после его очередного отказа от участия в мирных переговорах с Россией, заявив, что «бывших клоунов не бывает».
Во дворце Чираган в турецком Стамбуле в среду, 23 июля, состоялся третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию военного конфликта, они длились примерно 40 минут. О чем стороны договорились в ходе прошедшей встречи — в материале «Вечерней Москвы».