В США дисквалифицировали Мессии

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси и испанский защитник клуба Жорди Альба пропустят один матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) из-за отсутствия на Матче звезд. Об этом информирует пресс-служба лиги.
Матч звезд состоялся 23 июля между сборными MLS и чемпионата Мексики. Месси и Альба были включены в команду по итогам голосования болельщиков, однако футболисты отказались участвовать в игре. Поскольку у игроков не было медицинских противопоказаний, лига отстранила Месси и Альбу на ближайший тур регулярного чемпионата против «Цинциннати».
В последних семи поединках регулярного чемпионата Месси оформил шесть дублей. Он стал первым игроком в истории MLS, кому удалось забить два мяча в пяти матчах подряд. Всего за этот период аргентинец поразил ворота соперников 13 раз, а общий счет форварда в текущем сезоне составляет 18 голов в 18 встречах.
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