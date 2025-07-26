В США дисквалифицировали Мессии

В последних семи поединках регулярного чемпионата Месси оформил шесть дублей. Он стал первым игроком в истории MLS, кому удалось забить два мяча в пяти матчах подряд. Всего за этот период аргентинец поразил ворота соперников 13 раз, а общий счет форварда в текущем сезоне составляет 18 голов в 18 встречах.