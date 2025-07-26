«Тогда создадим реестр содержанок»: сваха не стала молчать после идеи дискриминировать холостяков

«Реестр холостяков — это дискриминация чистой воды. Давайте тогда создадим реестр содержанок, теток с завышенными требованиями и “короной” на голове, а также других категорий женщин, которые воспринимают мужчину только в контексте “а что я получу от него?” Я не принимаю чью-то сторону», — пояснила Осипова в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что 90% ее клиенток ставят материальное положение мужчины как главное требование. При этом мужчины редко уделяют внимание финансовым возможностям партнерши.