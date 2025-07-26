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«Тогда создадим реестр содержанок»: сваха не стала молчать после идеи дискриминировать холостяков

Инициативу российских общественников о создании реестра неженатых мужчин раскритиковала профессиональная сваха Анна Осипова. Она назвала идею проявлением дискриминации и в ответ предложила задуматься над созданием реестра содержанок.

Сваха Осипова предложила создать список содержанок России вместо реестра холостяков.

Инициативу российских общественников о создании реестра неженатых мужчин раскритиковала профессиональная сваха Анна Осипова. Она назвала идею проявлением дискриминации и в ответ предложила задуматься над созданием реестра содержанок.

«Реестр холостяков — это дискриминация чистой воды. Давайте тогда создадим реестр содержанок, теток с завышенными требованиями и “короной” на голове, а также других категорий женщин, которые воспринимают мужчину только в контексте “а что я получу от него?” Я не принимаю чью-то сторону», — пояснила Осипова в интервью «Известиям». Она подчеркнула, что 90% ее клиенток ставят материальное положение мужчины как главное требование. При этом мужчины редко уделяют внимание финансовым возможностям партнерши.

Ранее в соцсетях уже появлялись сообщения о планах создания «черного списка» неженатых мужчин. Однако официальных подтверждений о введении этой инициативы не поступало, а в Госдуме такие предложения называли вымыслом.