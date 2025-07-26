Крымский мост временно закрыли для автотранспорта

На Крымском мосту в ночь на субботу, 26 июля, ввели ограничения на движение автомобильного транспорта. Об этом предупреждает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 00:35 по местному времени (совпадает с московским).
Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие и следовать указанием работников транспортной безопасности.
Минувшей ночью также сообщалось о временном закрытии Крымского моста. Однако через несколько часов движение по переправе возобновили.