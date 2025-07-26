В Госдуме сообщили, какие изменения ждут россиян с августа

С 1 августа приобретают силу новые нормы, касающиеся повседневных аспектов жизни граждан, сообщил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его словам, одно из наиболее значимых новшеств — у абонентов мобильной связи возникает возможность направить оператору заявление об отказе от рекламных и информационных рассылок. После получения такого обращения оператор обязан прекратить дальнейшую отправку соответствующих сообщений. Теперь процедура упрощена: для этого не нужны разбирательства со службой поддержки или поиск сложных формулировок в договоре, и достаточно отправить уведомление оператору, подчеркнул депутат.
Также он напомнил об изменениях в порядке открытия банковских счетов несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Теперь для совершения данной операции требуется согласие родителей, усыновителей либо попечителя. Исключение предусмотрено для ситуаций, когда несовершеннолетний приобрёл полную дееспособность, в том числе через процедуру эмансипации. Простого предъявления паспорта и устного волеизъявления теперь недостаточно — необходимо оформить соответствующее согласие законных представителей, пояснил парламентарий.
Ещё Говырин сообщил, что с 3 августа начинает действовать стандарт оказания услуги по ортезированию инвалидов. Для граждан это означает более чёткое описание процесса: от подготовки к изготовлению изделия до обучения безопасному использованию и последующего ремонта. Появляется перечень специалистов, которые должны участвовать, и требования к оснащению учреждений. Проще говоря, меньше неопределённости: пациент знает, чего ожидать, а учреждение обязано поддерживать требуемый уровень, сказал Говырин.
В дополнение к этому, по его словам, в конце августа завершается часть экспериментов с маркировкой товаров. Отопительные приборы, пиротехника, некоторые стройматериалы, оптоволоконная продукция, учебные издания — всё это скоро потребует полноценного учета в системе «Честный знак». Для покупателя это положительно: маркировка даёт возможность легко проверить подлинность товара. Бизнесу же следует заранее сверить остатки и нанести необходимые коды, иначе продукция может быть заблокирована для продажи, заключил депутат.
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