В Госдуме сообщили, какие изменения ждут россиян с августа

Ещё Говырин сообщил, что с 3 августа начинает действовать стандарт оказания услуги по ортезированию инвалидов. Для граждан это означает более чёткое описание процесса: от подготовки к изготовлению изделия до обучения безопасному использованию и последующего ремонта. Появляется перечень специалистов, которые должны участвовать, и требования к оснащению учреждений. Проще говоря, меньше неопределённости: пациент знает, чего ожидать, а учреждение обязано поддерживать требуемый уровень, сказал Говырин.