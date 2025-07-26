Меркурис: действия Зеленского по НАБУ изменят отношение украинцев и Запада

Отношение к Зеленскому в западных государствах и на Украине навсегда изменится после подписания закона, касающегося антикоррупционных ведомств, заявил военный эксперт из Британии Александр Меркурис.
«Это настолько противоречит всему, что люди слышали последние три года, что произошедшее оказало значительное влияние на общественность и окажет ещё больше в будущем. Люди уже не будут так рады продолжать отправлять большие суммы денег Украине», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По словам Меркуриса, на Украине, в европейских странах и Соединённых Штатах за три с половиной года «устали от Зеленского». Он подчеркнул, что «закрывать глаза на происходящее стало невозможным».
Речь идёт о законе, который ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. В стране проходят массовые протесты.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что страны Запада откажутся от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.