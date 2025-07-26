Её боялись даже после смерти. Почему тело первой леди Аргентины Эвы Перон прятали 20 лет?

В 1971 году тело экс-первой леди был перевезено в Мадрид, где в то время находился в изгнании Хуан Перон. Ходили жуткие слухи, что экс-президент ставит гроб с телом супруги на свой стол. Спустя три года он скончался, успев до этого просидеть в президентском кресле менее года. В этот же период и Эва Перон обрела окончательное место захоронения. В 1974 году гроб перевезли в Буэнос-Айрес и перезахоронили в семейном склепе Дуарте, где оно и находится до сих пор. Саркофаг с Эвитой погребён под двумя свинцовыми плитами за решеткой, на стене склепа значится: «Не плачь по мне, Аргентина, я вернусь».