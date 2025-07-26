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Турция обвинила Израиль в плане «опустошить» Газу, вынуждая палестинцев к бегству

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль реализует план по созданию невыносимых условий для проживания в секторе Газа с целью вынудить палестинцев покинуть анклав.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль реализует план по созданию невыносимых условий для проживания в секторе Газа с целью вынудить палестинцев покинуть анклав.

По словам Фидана, Израиль уничтожает инфраструктуру и создает голод, что приводит к гибели людей, одновременно пытаясь убедить другие страны принять палестинских беженцев.

Фидан утверждает, что Израиль стремится «очистить» Газу от палестинского населения. Турция, в свою очередь, проводит переговоры с заинтересованными странами, чтобы предотвратить реализацию этого плана, и призывает мировое сообщество к бдительности.

— Мы видим следующее в политике геноцида, проводимой Израилем: с одной стороны, они уничтожают инфраструктуру и устраивают голод в секторе Газа, из-за которого погибают люди. С другой стороны, сотрудники израильской разведки ездят по странам и пытаются убедить определенные страны принять большое число палестинских беженцев, — заявил Фидан в эфире NTV.

16 июля армия обороны Израиля нанесла удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске. Кроме того, под атаку попал дворец президента Арабской Республики. Момент атаки попал на видео в прямом эфире.

Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.

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