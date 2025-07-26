Переходили на зелёный: Один человек погиб, трое в больнице после ДТП на переходе в Тамбове

Один человек погиб и трое госпитализированы после наезда автомобиля на группу людей на пешеходном переходе в Тамбове. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Мичуринской, на выезде из Тамбова в сторону села Лысые Горы в пятницу 25 июля около 21.10.
«Водитель автомобиля “Лада Калина”, мужчина 2001 года рождения, допустил наезд на четырех пешеходов», — сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тамбовской области Сергей Обухов.
По словам Обухова, погибла 25-летняя женщина. Среди троих госпитализированных пострадавших есть один ребенок. Это 12-летний мальчик.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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