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Переходили на зелёный: Один человек погиб, трое в больнице после ДТП на переходе в Тамбове

В Тамбове «Лада Калина» снесла людей на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и трое госпитализированы после наезда автомобиля на группу людей на пешеходном переходе в Тамбове. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Мичуринской, на выезде из Тамбова в сторону села Лысые Горы в пятницу 25 июля около 21.10.

«Водитель автомобиля “Лада Калина”, мужчина 2001 года рождения, допустил наезд на четырех пешеходов», — сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тамбовской области Сергей Обухов.

По словам Обухова, погибла 25-летняя женщина. Среди троих госпитализированных пострадавших есть один ребенок. Это 12-летний мальчик.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что четверо россиян, среди них двое детей, погибли в лобовом ДТП под Минском. За рулём автомобиля, который столкнулся с машиной россиян, был пьяный лихач.

Тем временем выжившие в жутком ДТП с шестью погибшими на Алтае все еще находятся в больнице. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что грузовой автомобиль, автобус и шесть легковых машин столкнулись в Москве.