Медведев вылетел с престижного теннисного турнира в Вашингтоне

Поединок между Медведевым и Муте продолжался 2 часа 21 минуту. В ходе встречи Даниил семь раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти возможных. Его оппонент выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из пяти полученных.