Медведев вылетел с престижного теннисного турнира в Вашингтоне

В ночь с 25 на 26 июля в столице США Вашингтоне состоялся матч ¼ финала турнира категории ATP-500 на харде, в котором российский теннисист Даниил Медведев (14-я ракетка мира) проиграл в трех партиях французу Корентену Муте (59-й номер мирового рейтинга).
Медведев разгромно выиграл первый сет со счетом 6:1, но уступил во втором (4:6). В третьем сете шла равная игра, и при счете 5:4 в пользу Муте матч был прерван. После возобновления игры француз выиграл последний гейм и стал победителем матча.
Поединок между Медведевым и Муте продолжался 2 часа 21 минуту. В ходе встречи Даниил семь раз подал навылет, совершил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти возможных. Его оппонент выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из пяти полученных.
За путевку в полуфинал турнира в Вашингтоне Муте сыграет с победителем матча между Алексом де Минором (Австралия, 13-й номер) и Брэндоном Накашимой (США, 32-й номер).