Учёные предупредили о страшных последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

«Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли… Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — цитирует телеканал ведущего учёного Пола Вигерта.