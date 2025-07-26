Учёные предупредили о страшных последствиях столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

По данным NASA, вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году оценивается в 4,3%.
«Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли… Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — цитирует телеканал ведущего учёного Пола Вигерта.
Учёные подчёркивают, что необходимо расширить систему планетарной обороны, включив в неё не только околоземное, но и окололунное пространство. По словам Вигерта, столкновение может вызвать яркую вспышку, видимую с Земли невооружённым глазом, и создать на Луне кратер диаметром до километра. Астероид 2024 YR4, открытый в 2024 году, имеет диаметр около 70 метров, что значительно превышает размер Челябинского метеорита.
Ранее Life.ru писал, что 30 июня исполнилось 117 лет со дня падения Тунгусского метеорита, который считается самым масштабным столкновением Земли с космическим объектом в истории человечества. Это событие оставило после себя множество свидетельств очевидцев, воспоминания о необычных атмосферных явлениях и значительные разрушения в районе падения. Несмотря на прошедшее время, природа и состав упавшего тела до сих пор остаются предметом научных дискуссий.