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Затронет каждого: В Госдуме рассказали о новых вступающих в силу с августа правилах для россиян

Депутат Говырин напомнил, что изменится для россиян с августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 августа вступит в силу ряд новых правил, которые отразятся на повседневной жизни практически всех жителей страны. Их перечислил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Депутат напомнил, что пользователей мобильной связи появится возможность отказаться от рассылок, это можно будет сделать, просто уведомив оператора о нежелании получать рекламу и информационные рассылки.

Кроме того, россияне в возрасте с 14 до 18 лет смогут открывать банковские счета только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Также с 3 августа вступит в силу новый стандарт оказания услуги по ортезированию для инвалидов.

Ранее сообщалось, что восемь миллионов российских пенсионеров с 1 августа получат прибавку к пенсии. Кому и сколько прибавят, читайте здесь на KP.RU.

О том, какие выходные и праздничные дни в августе 2025 года ожидают россиян, читайте здесь на KP.RU.