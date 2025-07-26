Затронет каждого: В Госдуме рассказали о новых вступающих в силу с августа правилах для россиян

В России с 1 августа вступит в силу ряд новых правил, которые отразятся на повседневной жизни практически всех жителей страны. Их перечислил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Депутат напомнил, что пользователей мобильной связи появится возможность отказаться от рассылок, это можно будет сделать, просто уведомив оператора о нежелании получать рекламу и информационные рассылки.
Кроме того, россияне в возрасте с 14 до 18 лет смогут открывать банковские счета только с согласия родителей, усыновителей или попечителей. Также с 3 августа вступит в силу новый стандарт оказания услуги по ортезированию для инвалидов.
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