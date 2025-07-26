— Есть примета: ручаешься с наркофюрером буферной зоны: готовься к походу «до бандеры». Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован, —написал Котенок в своем Telegram-канале, не приводя подробностей произошедшего.