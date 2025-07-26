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«Черная метка»: военкор сообщил о ликвидации награжденного Зеленским солдата ВСУ

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об уничтожении российскими военными бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Мороза, который ранее был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об уничтожении российскими военными бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Мороза, который ранее был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Есть примета: ручаешься с наркофюрером буферной зоны: готовься к походу «до бандеры». Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован, —написал Котенок в своем Telegram-канале, не приводя подробностей произошедшего.

23 июля стало известно, что рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».

Ранее стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в ножевом бою. Случай произошел в населенном пункте Ялта ДНР.

В СМИ также появилась информация, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.

*Запрещенная террористическая организация.