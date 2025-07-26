Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об уничтожении российскими военными бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Мороза, который ранее был награжден президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Есть примета: ручаешься с наркофюрером буферной зоны: готовься к походу «до бандеры». Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован, —написал Котенок в своем Telegram-канале, не приводя подробностей произошедшего.
23 июля стало известно, что рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».
Ранее стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в ножевом бою. Случай произошел в населенном пункте Ялта ДНР.
В СМИ также появилась информация, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.
*Запрещенная террористическая организация.