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Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева — СМИ

Нашествие саранчи достигло Киева, информирует украинское издание «Телеграф».

Нашествие саранчи достигло Киева, информирует украинское издание «Телеграф».

Отмечается, что стаи саранчи ежедневно регистрируются в различных областях страны: Днепропетровской, Запорожской, а теперь уже и в Киевской области, включая столицу. Насекомые способны преодолевать до 20 километров в сутки, сообщается в Telegram-канале издания.

Ранее украинские СМИ писали о роях саранчи в Одессе, Кривом Роге, Днепропетровске и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

«Телеграф» отмечает, что аллергики могут испытывать недомогание из-за высокой концентрации хитиновых частиц в воздухе. Кроме того, саранча представляет серьезную опасность для сельскохозяйственных посевов.

Читайте материал по теме: Ученый объяснил, почему в Крыму не стоит бояться нашествия саранчи.