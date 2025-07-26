Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева — СМИ

Отмечается, что стаи саранчи ежедневно регистрируются в различных областях страны: Днепропетровской, Запорожской, а теперь уже и в Киевской области, включая столицу. Насекомые способны преодолевать до 20 километров в сутки, сообщается в Telegram-канале издания.