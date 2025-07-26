Al Jazeera: при ударе Израиля по жителям сектора Газа погибли 20 человек

20 человек погибли, ещё свыше 100 человек получили ранения при ударе Израиля по мирным жителям, ожидавшим гумпомощь около контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере Газы, информирует Al Jazeera.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.
«20 человек погибли, более 100 ранены в результате удара оккупации Израиля по ожидавшим помощь около “Зиккима” на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что не менее 59 человек погибли при стрельбе израильских танков по людям, которые хотели получить гуманитарную помощь в секторе Газа.
Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Израилю следует прекратить насилие и снять блокаду с сектора Газа. Он подчеркнул, что израильская политика усугубляет гуманитарную ситуацию.