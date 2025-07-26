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Al Jazeera: при ударе Израиля по жителям сектора Газа погибли 20 человек

Израильские военные нанесли удар по мирным жителям, ожидавшим гумпомощь.

Источник: Аргументы и факты

20 человек погибли, ещё свыше 100 человек получили ранения при ударе Израиля по мирным жителям, ожидавшим гумпомощь около контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере Газы, информирует Al Jazeera.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.

«20 человек погибли, более 100 ранены в результате удара оккупации Израиля по ожидавшим помощь около “Зиккима” на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не менее 59 человек погибли при стрельбе израильских танков по людям, которые хотели получить гуманитарную помощь в секторе Газа.

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Израилю следует прекратить насилие и снять блокаду с сектора Газа. Он подчеркнул, что израильская политика усугубляет гуманитарную ситуацию.

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