Будет вспышка и выброс до 100 тыс тонн лунной породы: в НАСА рассказали о последствиях столкновения астероида с Луной

Космические спутники и другие аппараты, находящиеся на орбите Земли, могут быть повреждены в случае столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Об этом информирует телеканал CNN.
Напомним, столкновение астероида, который в несколько раз больше знаменитого Челябинского метеорита, с Луной может произойти в 2032 году, американское космическое агентство НАСА оценивает вероятность этого в 4,3%.
При этом команда ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк прогнозирует, что вспышка от столкновения будет видна невооруженным глазом с Земли в течение нескольких секунд, а количество выброшенных лунных камней и пыли может достигнуть 100 тысяч тонн.
«Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания». — считает один из ученых Пол Вигерт.
Один из выводов, к которым пришли учёные, заключается в том, что системы планетарно обороны должны затрагивать, кроме околоземного, еще и окололунное пространство.
Напомним, ранее ученые утверждали, что в декабре 2032 года упомянутый астероид может упасть на Землю.
Позже специалисты НАСА заявили, что космический объект выбрал новую «жертву» и рассказали о риске столкновения астероида 2024 YR4 с Луной, при этом называя минимальной вероятность того, что он врежется в Землю.