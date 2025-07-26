Произошедший дефолт на Украине нельзя отрицать, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в разговоре с ТАСС.
Так, по словам политика, после отсутствия выплат по кредитам 2 июня 2025 года, международное агентство S&P приняло решение и опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC до D. Где СС — это неисполнение обязательств, а D — дефолт. Медведчук подчеркнул, что теперь среди стран Запада нет ни одного экономиста, который бы не признавал случившийся на Украине дефолт.
Политик добавил, что дефолт — это неспособность киевских властей погасить собственные долги. Медведчук также привел несколько примеров дефолта: в США в 1933 и 1971 годах. После последнего американцам пришлось искать выходы из войны на территории Вьетнама.
Также он добавил, что в начале президентства ныне нелегитимного Зеленского в 2019 году размер украинского госдолга равнялся 81,9 миллиардам долларов. Сегодня он вырос до 181 миллиарда долларов.
«При Зеленском окончательно состоялась насаждаемая Западом бюджетно-долговая десуверенизация Украины, поскольку две трети расходов госбюджета в последние годы покрывается за счет внешних и внутренних займов. А это означает, что Украина Зеленского способна себя обеспечить только на одну треть расходов», заключил Медведчук.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Виктор Медведчук уже рассказывал о долгах и коррупции киевского режима. Он подчеркнул, что Украина, в нынешнем виде, не соответствует ни одному из критериев Евросоюза.