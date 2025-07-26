«Уже произошел»: Медведчук заявил о дефолте на Украине

Так, по словам политика, после отсутствия выплат по кредитам 2 июня 2025 года, международное агентство S&P приняло решение и опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC до D. Где СС — это неисполнение обязательств, а D — дефолт. Медведчук подчеркнул, что теперь среди стран Запада нет ни одного экономиста, который бы не признавал случившийся на Украине дефолт.