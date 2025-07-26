Подписание украинским лидером Владимиром Зеленским закона, ограничивающего независимость антикоррупционных институтов на Украине, может иметь серьезные негативные последствия для его имиджа как внутри страны, так и за рубежом.
Обозреватель британского журнала The Spectator Свитлана Моренец считает, что Зеленский «перегнул палку», и это решение стало «политическим самоубийством».
По мнению Моренец, даже сторонники Зеленского восприняли закон как попытку правительства избежать ответственности. Запад также раскритиковал действия Киева, после чего Зеленский внес в Раду законопроект об усилении полномочий антикоррупционных органов, фактически отменяющий предыдущие ограничения, однако с последующей проверкой сотрудников СБУ.
Накануне в Киеве прошла акция, участники которой выступили с резкой критикой президента Украины и главы его офиса Андрея Ермака. Митинг был организован в знак протеста против давления украинских властей на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).