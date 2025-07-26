The Spectator: Зеленский подписал закон о «политическом самоубийстве»

По мнению Моренец, даже сторонники Зеленского восприняли закон как попытку правительства избежать ответственности. Запад также раскритиковал действия Киева, после чего Зеленский внес в Раду законопроект об усилении полномочий антикоррупционных органов, фактически отменяющий предыдущие ограничения, однако с последующей проверкой сотрудников СБУ.