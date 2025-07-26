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CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам на орбите Земли

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году высвободит до 100 тыс. т лунной породы, что угрожает повреждениями спутникам и другим аппаратам на орбите Земли.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на учёных Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк.

«Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — говорится в статье.

Также отмечается, что столкновение может вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооружённым глазом в течение нескольких секунд, а также создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет 1 км.

В публикации уточняется, что это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тыс. лет.

В начале июля учёные обнаружили в Солнечной системе новый межзвёздный объект A11pl3Z.

Также в Daily Mail писали, что учёные нашли признаки жизни на планете в 124 световых годах от Земли.