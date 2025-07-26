CNN: столкновение астероида 2024 YR4 с Луной угрожает спутникам на орбите Земли

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на учёных Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк.
«Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания», — говорится в статье.
Также отмечается, что столкновение может вызвать яркую вспышку, которая будет видна с Земли невооружённым глазом в течение нескольких секунд, а также создать на Луне ударный кратер, ширина которого достигнет 1 км.
В публикации уточняется, что это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тыс. лет.
В начале июля учёные обнаружили в Солнечной системе новый межзвёздный объект A11pl3Z.
Также в Daily Mail писали, что учёные нашли признаки жизни на планете в 124 световых годах от Земли.