Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Ранее РИА Новости узнало из данных Социального фонда России, что на сегодняшний день в России формируется страховая пенсия более чем у 60 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.