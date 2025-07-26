Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным. Так, самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе — 38 658,45 рублей, в Камчатском крае — 34 460,74 рублей, Магаданской области — 34 253,16 рублей», — сказала она.
Ранее РИА Новости узнало из данных Социального фонда России, что на сегодняшний день в России формируется страховая пенсия более чем у 60 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.