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«РВ»: в Днепропетровской области горит здание, где скрытно делали БЛЛА

Военкоры уточнили, что в Каменском и Днепропетровске прогремели взрывы.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области произошёл пожар в здании, где украинцы тайно делали беспилотные летательные аппараты для Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Каменском (Днепродзержинске) также горит вражеский торговый центр. По предварительным данным, там украинцы скрытно делают беспилотники», — говорится в сообщении.

Военкоры рассказали, что в Каменском и Днепропетровске прогремели взрывы.

«Мощные взрывы и пожары: атакованы объекты врага в Днепропетровске и соседнем Днепродзержинске. После ударов ракет один из объектов пылает в столице региона», — сказано в материале.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске, Харькове и Шостке Сумской области прогремели взрывы. В Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.