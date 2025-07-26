Экс-конгрессмен Сантос доставлен в тюрьму для отбывания срока

Экс-конгрессмен США Джордж Сантос, признавший себя виновным по 23 федеральным обвинениям, начал отбывать 87-месячный тюремный срок. Как сообщает NBC, он содержится в Федеральном исправительном учреждении Фэртон (штат Нью-Джерси), что подтвердило Федеральное бюро тюрем.
«Он находится под стражей в Федеральном исправительном учреждении Фэртон в Фэртоне, Нью-Джерси, подтвердила в пятницу Федеральное бюро тюрем», — сообщил телеканал.
В апреле 2024 года суд вынес Сантосу приговор за многочисленные финансовые преступления, включая мошенничество с пожертвованиями избирателей, незаконное получение пособий по безработице и фальсификацию финансовой отчетности. Среди обвинений также значились кража личных данных, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи.
Ранее сообщалось, что демократы призвали Трампа усилить давление на Нетаньяху.