Экс-конгрессмен Сантос доставлен в тюрьму для отбывания срока

В апреле 2024 года суд вынес Сантосу приговор за многочисленные финансовые преступления, включая мошенничество с пожертвованиями избирателей, незаконное получение пособий по безработице и фальсификацию финансовой отчетности. Среди обвинений также значились кража личных данных, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи.