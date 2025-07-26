Ученые рассказали, чего ждать от возможного столкновения астероида с Луной

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной, возможное в 2032 году, может привести к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы, что создаст угрозу для спутников и других космических аппаратов на орбите Земли.
По данным CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета, вероятность столкновения составляет 4,3 процента. Ученые утверждают, что это будет самое крупное столкновение за последние пять тысяч лет и призывают к развитию планетарной обороны, охватывающей не только околоземное, но и окололунное пространство. Столкновение может вызвать яркую вспышку, видимую с Земли, и образование кратера шириной до километра.
«Вечерняя Москва» разобралась, действительно ли стоит бояться катастрофы. Небесное тело открыли 27 декабря 2024 года в обсерватории ATLAS в Чили.
Ученые полагают, что в 2025 году человечество столкнется с серьезными природными катастрофами, способными изменить облик Земли. Так, гелиофизик Скотт Уильям Макинтош предупредил, что планету в следующем году ждут наводнения, ураганы, извержения подводных вулканов и рост геомагнитной активности.