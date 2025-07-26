Ученые рассказали, чего ждать от возможного столкновения астероида с Луной

По данным CNN со ссылкой на ученых Корнеллского университета, вероятность столкновения составляет 4,3 процента. Ученые утверждают, что это будет самое крупное столкновение за последние пять тысяч лет и призывают к развитию планетарной обороны, охватывающей не только околоземное, но и окололунное пространство. Столкновение может вызвать яркую вспышку, видимую с Земли, и образование кратера шириной до километра.