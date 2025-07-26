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Фидан: Россия и Украина близки к организации встречи президентов в Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли принципиальной договоренности о проведении встречи президентов двух стран, Владимира Путина и Владимира Зеленского, в Турции.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли принципиальной договоренности о проведении встречи президентов двух стран, Владимира Путина и Владимира Зеленского, в Турции.

В ходе переговоров в Стамбуле обсуждались условия организации саммита лидеров. Фидан отметил готовность сторон к встрече и подчеркнул важную роль переговорных групп в подготовке этого события.

— Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль. По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече, — Фидан в эфире канала NTV.

Кроме того, Фидан выразил надежду на прогресс в урегулировании украинского конфликта, заявив, что «если переговоры будут продолжены, будет виден свет в конце тоннеля».

Во дворце Чираган в турецком Стамбуле в среду, 23 июля, состоялся третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию военного конфликта, они длились примерно 40 минут. О чем стороны договорились в ходе прошедшей встречи — в материале «Вечерней Москвы».