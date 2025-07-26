Фидан: Россия и Украина близки к организации встречи президентов в Турции

— Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль. По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече, — Фидан в эфире канала NTV.