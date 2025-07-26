Зеленский «растерял привлекательность своего образа в медиа» даже среди наиболее известных сторонников Киева, пишет издание из ФРГ Berliner Zeitung.
Это связано с законом, касающимся Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — говорится в материале.
Его авторы подчеркнули, что Зеленский выглядит как человек, который думает лишь о том, как сохранить своё «влияние в Киеве». Западные государства закрывали глаза, сознательно не замечая недостаточную борьбу с коррупцией на Украине.
Ранее военный эксперт из Британии Александр Меркурис заявил, что отношение к Зеленскому в западных государствах изменится после подписания закона, касающегося антикоррупционных ведомств.