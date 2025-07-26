Астрофизик рассказал, зачем Россия запустила космическую обсерваторию «Спектр-РГ»

Российская космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в 2019 году и до сих пор остается единственной обсерваторией мирового уровня в стране. Астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ), профессор РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», какую задачу она выполняет.
— Основная ее задача — это построить самую подробную карту всей нашей Вселенной в рентгеновских лучах. Эта задача сформулирована вот так просто, но она очень амбициозная, — цитирует слова ученого сайт KP.RU.
«Спектр-РГ» работает в рентгеновском и гамма-диапазонах — тех, что человеческий глаз не видит. Именно так можно наблюдать самые яркие и мощные события во Вселенной: активные звезды галактик, черные дыры.
— Вселенная действительно бесконечна, вопрос в том, насколько далеко и глубоко мы можем в эту бездну заглянуть. В глубину веков, в глубину нашей Вселенной. С помощью «Спектра-РГ» мы не просто строим карту неба в рентгеновском диапазоне, а сравниваем это с тем, что мы видим в других диапазонах волн, — подчеркнул Лутовинов.
Ученые уверены, что работа «Спектра-РГ» даст ответы на десятки ключевых вопросов современной астрофизики.