Астрофизик рассказал, зачем Россия запустила космическую обсерваторию «Спектр-РГ»

— Вселенная действительно бесконечна, вопрос в том, насколько далеко и глубоко мы можем в эту бездну заглянуть. В глубину веков, в глубину нашей Вселенной. С помощью «Спектра-РГ» мы не просто строим карту неба в рентгеновском диапазоне, а сравниваем это с тем, что мы видим в других диапазонах волн, — подчеркнул Лутовинов.