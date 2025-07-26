Действительно ли Вселенная бесконечна: мнение астрофизика

Многие люди задумываются, есть ли у Вселенной конец. Современная наука считает, что Вселенная действительно бесконечна, хотя ее и сложно изучить. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ), профессор РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.
— Вселенная действительно бесконечна, вопрос в том, насколько далеко и глубоко мы можем в эту бездну заглянуть. В глубину веков, в глубину нашей Вселенной, — цитирует слова ученого сайт KP.RU.
По его словам, специалисты не просто наблюдают за космосом, а изучают его как сложнейший физический эксперимент. Многие условия, которые существуют во Вселенной, нельзя воссоздать на Земле, например, колоссальные температуры или давление.
Сейчас наука делает огромные шаги. Российская космическая обсерватория мирового класса «Спектр — РГ» была запущена в 2019 году. По словам ученого, она занимается масштабной задачей: составлением самой детальной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне.