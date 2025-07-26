Действительно ли Вселенная бесконечна: мнение астрофизика

Многие люди задумываются, есть ли у Вселенной конец. Современная наука считает, что Вселенная действительно бесконечна, хотя ее и сложно изучить. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ), профессор РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.