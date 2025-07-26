Приговор утверждён: генерал-майор Попов отправится в тюрьму на пять лет за мошенничество

Приговор экс-командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову оставлен без изменения, апелляционная жалоба, которую он подавал, не удовлетворена. Об этом информирует пресс-служба второго Западного окружного военного суда.
«Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича оставить без удовлетворения», — сказано в релизе.
Напомним, генерал-майор Попов обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Он был арестован в мае 2024 года.
Следствие установило, что в 2023 году Попов был причастен к хищению строительных материалов, средства на которые выделялись в рамках гуманитарной помощи. Похищены были более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Общая стоимость похищенного составила порядка 130 миллионов рублей.
Позже стало известно, что суд квалифицировал действия Попова как мошенничество в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, Попов лишен воинского звания генерал-майор и обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Кроме дела Попова, еще ряд коррупционных скандалов потряс в последнее время Минобороны РФ. Так, суд приговорил экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии за коррупционные преступления. Иванов был признан виновным в хищении 216 млн рублей при закупке паромов для Крымского моста и выводе почти 4 млрд через банк «Интеркоммерц». О том, какие новые эпизоды вменяем ему следствие, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем трое военных врачей предстанут перед судом за взятки с раненых участников СВО.
Также сообщалось, что Следственный комитет России начал уголовное преследование двух сотрудников Министерства обороны РФ, которые нанесли государству ущерб на сумму более 300 миллионов рублей. Они подписали поддельный акт проверки технических характеристик комплексов связи.
Кроме того, суд арестовал экс-сотрудников Минобороны РФ по делу о взятке в 7,7 млн. рублей.