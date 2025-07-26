Приговор утверждён: генерал-майор Попов отправится в тюрьму на пять лет за мошенничество

Кроме дела Попова, еще ряд коррупционных скандалов потряс в последнее время Минобороны РФ. Так, суд приговорил экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии за коррупционные преступления. Иванов был признан виновным в хищении 216 млн рублей при закупке паромов для Крымского моста и выводе почти 4 млрд через банк «Интеркоммерц». О том, какие новые эпизоды вменяем ему следствие, читайте здесь на KP.RU.