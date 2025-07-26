Ученый раскрыл тайну возникновения рентгеновских лучей во Вселенной

Астрофизики давно изучают загадочные рентгеновские лучи, которые исходят из космоса. Объяснить их происхождение помогает современная наука и уникальные космические наблюдения. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института космических исследований (ИКИ), профессор РАН, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов.
— Представьте, что есть звезда типа Солнца, а рядом с ней нейтронная звезда. И вот они вдвоем вращаются друг вокруг друга. В процессе движения и последующего падения веществ на поверхность нейтронной звезды, из-за трения и других физических процессов вещество разогревается до десятков и сотен миллионов градусов. А сотни миллионов градусов это и есть, собственно говоря, свечение в рентгеновском диапазоне, — цитирует слова ученого сайт KP.RU.
Лутовинов объяснил, что рентгеновское излучение часто возникает там, где рядом находятся две звезды, одна из которых — нейтронная звезда с очень сильным гравитационным полем. Вещество с обычной звезды, подхваченное нейтронной звездой, нагревается до невероятных температур и начинает светиться в рентгене.
Ученый добавил, что такие объекты практически не видны в обычном свете, зато ярко светятся в рентгеновском диапазоне. Благодаря этому ученые могут изучать одни из самых горячих и загадочных явлений во Вселенной.