Ученый раскрыл тайну возникновения рентгеновских лучей во Вселенной

— Представьте, что есть звезда типа Солнца, а рядом с ней нейтронная звезда. И вот они вдвоем вращаются друг вокруг друга. В процессе движения и последующего падения веществ на поверхность нейтронной звезды, из-за трения и других физических процессов вещество разогревается до десятков и сотен миллионов градусов. А сотни миллионов градусов это и есть, собственно говоря, свечение в рентгеновском диапазоне, — цитирует слова ученого сайт KP.RU.